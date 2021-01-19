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BAKAN KOCA SON 24 SAATİN VAKA, HASTA VE ÖLÜM SAYILARINI AÇIKLADI
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  3. 19 Ocak 2021 19:05

Engelli gence yapılan sözde şakanın bedeli ağır oldu!

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Hırsızlığın geldiği son nokta! Kardan adamı çaldılar
Hırsızlığın geldiği son nokta! Kardan adamı çaldılar
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Yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı!
Yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı!
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Rusya lideri Putin buz gibi suya girdi
Rusya lideri Putin buz gibi suya girdi
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Erdoğan, Erbakan'ın mezarını ziyaret etti
Erdoğan, Erbakan'ın mezarını ziyaret etti
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90 yaş ve üzeri vatandaşlara evlerinde aşılama
90 yaş ve üzeri vatandaşlara evlerinde aşılama
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Erdoğan, Nur Vergin'in cenazesine katıldı
Erdoğan, Nur Vergin'in cenazesine katıldı
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