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  3. 10 Nisan 2020 14:30

Erdoğan: Sosyo-ekonomik bir krizle karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, videokonferans yöntemiyle katıldığı Türk Konseyi başkanlar toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
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Eşini başka biriyle yakalayınca dehşet saçtı! Kanlar içinde markete sığındı
Eşini başka biriyle yakalayınca dehşet saçtı! Kanlar içinde markete sığındı
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Kılıçdaroğlu'dan üniversite öğrencilerine 'gençlik evi' sözü
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Emniyet'ten ''uzun ince bir yoldayım'' videosu
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Gürgen Öz'ün fatura videosu sosyal medyayı salladı
Gürgen Öz'ün fatura videosu sosyal medyayı salladı
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İstanbul'da korkunç kaza! Mağazaya daldı
İstanbul'da korkunç kaza! Mağazaya daldı
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