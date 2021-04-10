Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi başladı Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi başladı 10 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 17:25 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9'uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı için Huber Köşkü'ne geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6071b5732d01f57fa3091dff" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 16 terörist böyle öldürüldü! Görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da 5 katlı binada yangın: Yaralılar var Burnunda çıkan siğil hayatını kabusa çevirdi Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti Vatandaşa ücretsiz patates, soğan ve çeltik dağıtılacak Çukur dizisinde bir ayrılık daha Tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var! Tunceli kırsalı Eren-7 operasyonuyla temizleniyor Karayipler'de yanardağ patladı