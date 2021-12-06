  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Erdoğan'a suikast girişimi haberini sunan spikerden olay gaf!

Erdoğan'a suikast girişimi haberini sunan spikerden olay gaf!

FOX TV'de hafta sonları ana haber bültenini sunan Gülbin Tosun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting yaptığı alanda bomba bulunmasıyla ilgili haberi sunarken çok konuşulacak bir gafa imza attı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
2022 bütçe görüşmelerinde gergin anlar
Enis Arıkan'dan İrem Derici'ye cevap: Lavaboya gitmiştim, idrar sanmayın...
Kamyonetten firar eden koyunlar kamerada
İstanbul Metrosu'nda hamile kadın iğrenç taciz
Canlı yayın kestiren soru: ''Katar'a para almaya mı geldiniz ?''
Bahçeli'den Müge Anlı'ya çok özel telefon
Evde vahşet! Çocuğunu öldürdü, eşi ve diğer çocuğunu yaraladı
Samsunlu ''otomobillerin Picassosu'' siparişlere yetişemiyor
10 bin lira maaşla çalıştıracak eleman bulamıyorlar