Erdoğan'a suikast girişimi haberini sunan spikerden olay gaf!

FOX TV'de hafta sonları ana haber bültenini sunan Gülbin Tosun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting yaptığı alanda bomba bulunmasıyla ilgili haberi sunarken çok konuşulacak bir gafa imza attı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ae04e566d8e54043387033" allowfullscreen></iframe>