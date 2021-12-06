Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'a suikast girişimi haberini sunan spikerden olay gaf! Erdoğan'a suikast girişimi haberini sunan spikerden olay gaf! 06 Aralık 2021 Pazartesi Saat: 15:41 FOX TV'de hafta sonları ana haber bültenini sunan Gülbin Tosun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting yaptığı alanda bomba bulunmasıyla ilgili haberi sunarken çok konuşulacak bir gafa imza attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ae04e566d8e54043387033" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2022 bütçe görüşmelerinde gergin anlar Enis Arıkan'dan İrem Derici'ye cevap: Lavaboya gitmiştim, idrar sanmayın... Kamyonetten firar eden koyunlar kamerada İstanbul Metrosu'nda hamile kadın iğrenç taciz Canlı yayın kestiren soru: ''Katar'a para almaya mı geldiniz ?'' Bahçeli'den Müge Anlı'ya çok özel telefon Evde vahşet! Çocuğunu öldürdü, eşi ve diğer çocuğunu yaraladı Samsunlu ''otomobillerin Picassosu'' siparişlere yetişemiyor 10 bin lira maaşla çalıştıracak eleman bulamıyorlar