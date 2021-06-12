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Erdoğan'ın konvoyunu durdurup teşekkür ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nden geçerken aracını durdurdu, mahalleli ile sohbet etti. Mahalleli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kentsel dönüşüm sözü için teşekkür etti.

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