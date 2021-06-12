Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ın konvoyunu durdurup teşekkür ettiler Erdoğan'ın konvoyunu durdurup teşekkür ettiler 12 Haziran 2021 Cumartesi Saat: 17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nden geçerken aracını durdurdu, mahalleli ile sohbet etti. Mahalleli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kentsel dönüşüm sözü için teşekkür etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c4c0529ecc14236253fbb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şile plajlarındaki yoğunluk havadan görüntülendi İstanbul'da sağanak ve dolu: Kuyumcukent'i su bastı Yine pitbull dehşeti! Genç kızı köpeğin ağzından mahalleli kurtardı Müsilaj tehdidini ''alttan'' görüntüledi! Görüntüler korkunç! İstanbul'da korkutan yangın ''Ülkücüyüm ama HDP'ye oy veririm MHP'ye vermem'' 37 yıllık yaş farkı aşklarına engel değil: Milyonlarca kişi videolarını izliyor Erdoğan'dan ''haklarımız verilmiyor'' diyen vatandaşlara: ''Oturma eylemi yapın'' Saldırı ihbarı geldi, polis kuş uçurtmuyor