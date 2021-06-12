Erdoğan'ın konvoyunu durdurup teşekkür ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nden geçerken aracını durdurdu, mahalleli ile sohbet etti. Mahalleli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kentsel dönüşüm sözü için teşekkür etti.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c4c0529ecc14236253fbb3" allowfullscreen></iframe>