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  4. Esra Ezmeci'den sunucu Nur Viral'i utandıran tavsiye! ''Reklama gidelim''

Esra Ezmeci'den sunucu Nur Viral'i utandıran tavsiye! ''Reklama gidelim''

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Ünlü Psikolog Esra Ezmeci'nin, canlı yayına telefonla bağlanan bir izleyiciye verdiği tavsiye sunucu Nur Viral'i utandırdı.

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