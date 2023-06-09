Anasayfa Video Galeriler Gündem Esra Ezmeci'den sunucu Nur Viral'i utandıran tavsiye! ''Reklama gidelim'' Esra Ezmeci'den sunucu Nur Viral'i utandıran tavsiye! ''Reklama gidelim'' 09 Haziran 2023 Cuma Saat: 09:55 Güncelleme: 09 Haziran 2023 Cuma 09:55 Ünlü Psikolog Esra Ezmeci'nin, canlı yayına telefonla bağlanan bir izleyiciye verdiği tavsiye sunucu Nur Viral'i utandırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6482ccdea44995730557bef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un göbeğinde yabancı uyruklu dehşeti PKK'nın sözde istihbaratçısı sınırda yakalandı Korkunç kaza kamerada! Alev alan minibüsten kaçak yabancı uyruklu fışkırdı! Bir ilimiz daha sular altında! Sağanak sele dönüştü Turizm cennetinde dehşet! Köpekbalığı Rus turisti öldürdü İzmir'de korku dolu saatler... Gece gündüze döndü Fransa'da kan donduran görüntüler! Parkta çocuklara bıçakla saldırdı Çağatay Akman eski sevgilisinden şikayetini geri aldı