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  4. F-16 savaş uçaklarının ömrü 20 yıl uzatılacak

F-16 savaş uçaklarının ömrü 20 yıl uzatılacak

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın F-16 savaş uçakları için başlattığı modernizasyon projesiyle savaş uçaklarının ömrü 20 yıl uzatılacak.

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