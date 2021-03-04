Anasayfa Video Galeriler Gündem F-16 savaş uçaklarının ömrü 20 yıl uzatılacak F-16 savaş uçaklarının ömrü 20 yıl uzatılacak 04 Mart 2021 Perşembe Saat: 16:55 Savunma Sanayii Başkanlığı'nın F-16 savaş uçakları için başlattığı modernizasyon projesiyle savaş uçaklarının ömrü 20 yıl uzatılacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6040e6d650741b68c04da683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Enişte dehşeti! Yüzü tanınmayacak hale geldi Meral Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması Aycan Yanaç Survivor'ın kamera arkasını anlattı Bilim Kurulu'ndan aşı pasaportu açıklaması Erdoğan'dan CHP'ye çok sert sözler İstanbul ''balık istifi'' normalleşti! Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa etti Prof. Dr. Orhan Şen'den hava kirliliği uyarısı! Riskli illeri tek tek açıkladı Adana'da flamingoların gökyüzü dansı böyle görüntülendi