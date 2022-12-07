Anasayfa Video Galeriler Gündem Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı 07 Aralık 2022 Çarşamba Saat: 15:50 Gaziantep'te fren boşalan kömür yüklü kamyonetin altında kalan 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazada oğlunu kaybeden babayı ise olay yerindeki bir komiser sakinleştirmeye çalıştırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63908c0acb323623d921b703" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çağan Irmak'ın yeni filmi Sevda Mecburi İstikamet'in fragmanı Yerli İHA'lar Yunanistan'ı Ege'de suç üstü yakaladı Van'da okul servisi devrildi: Yaralılar var Yılbaşı hindisine büyük zam Koronavirüsle ilgili korkutan gerçek! Türk bilim insanları keşfetti Büyük gizem çözülüyor: Nuh'un Gemisi Ağrı'da mı? Bakan Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması Modifiye tutkusu yüzünden sabah akşam ceza yağıyor Çilingir çağırıp kapıyı açtırdı, akrabasının evini soydu!