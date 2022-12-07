  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te fren boşalan kömür yüklü kamyonetin altında kalan 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazada oğlunu kaybeden babayı ise olay yerindeki bir komiser sakinleştirmeye çalıştırdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Çağan Irmak'ın yeni filmi Sevda Mecburi İstikamet'in fragmanı
Yerli İHA'lar Yunanistan'ı Ege'de suç üstü yakaladı
Van'da okul servisi devrildi: Yaralılar var
Yılbaşı hindisine büyük zam
Koronavirüsle ilgili korkutan gerçek! Türk bilim insanları keşfetti
Büyük gizem çözülüyor: Nuh'un Gemisi Ağrı'da mı?
Bakan Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması
Modifiye tutkusu yüzünden sabah akşam ceza yağıyor
Çilingir çağırıp kapıyı açtırdı, akrabasının evini soydu!