Anasayfa Video Galeriler Gündem Fuhuş çetesinin şifresi çözüldü: ''Lüks araçlarımız geldi'' Fuhuş çetesinin şifresi çözüldü: ''Lüks araçlarımız geldi'' 11 Ekim 2022 Salı Saat: 13:40 Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yurt dışından iş vaadiyle getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ''Lüks araçlarımız geldi'' diyerek şifreli konuştuklarını öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63454814bb19c142033e8a8b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mehmet Ali Çelebi'ye tepkiler çığ gibi! Enver Aysever o yazıyı canlı yayında yırttı Başkent'te DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı kararı Bakan Soylu intihar eden polis sayısını açıkladı Kuyumcukent'te protesto: Araçlarını yol kenarına bırakıyorlar İstanbul'a gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi Soylu'dan soru soran FOX muhabirine ''Canım benim''li yanıt Kılıçdaroğlu ABD'de kimlerle görüştüğünü isim isim açıkladı Mustafa Sarıgül canlı yayında Beyaz TV sunucusu azarladı Telefon kılıfına ödediği para sonrası İrem Derici: Teşekkürler enflasyon