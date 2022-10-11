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  4. Fuhuş çetesinin şifresi çözüldü: ''Lüks araçlarımız geldi''

Fuhuş çetesinin şifresi çözüldü: ''Lüks araçlarımız geldi''

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yurt dışından iş vaadiyle getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ''Lüks araçlarımız geldi'' diyerek şifreli konuştuklarını öğrenildi.

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