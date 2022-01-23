Anasayfa Video Galeriler Gündem Galatasaray'da büyük isyan! Taraftar çıldırdı Galatasaray'da büyük isyan! Taraftar çıldırdı 23 Ocak 2022 Pazar Saat: 22:35 Galatasaray - Trabzonspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61edadf8e5ab125a5d452473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korku dolu anlar! Yer yarıldı, araç içine düştü İrem Derici: ''Bizi bekleyenler, beklemeyin'' Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyayı sallayan görüntü Bülent Ersoy'dan Anıtkabir komutanının görevden alınmasıyla ilgili ilk açıklama Erdoğan'a yanıt veren AK Partili Şahin'in mikrofonu açık kalınca... Vatandaş kar altında ucuz ekmek kuyruğunda Ankara'da polisten esnafa feci dayak Yanağındaki şişliğin sebebini öğrencince şok oldu Kar Türkiye'yi esir aldı: Yüzlerce kişi terminalde mahsur