  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Galler maçı öncesi TFF imkanları ile verilen ''alevli'' yemek tepki çekti

Galler maçı öncesi TFF imkanları ile verilen ''alevli'' yemek tepki çekti

A Milli Futbol Takımımızın Galler ile karşılaşacağı EURO 2020 mücadelesi öncesinde medya kuruluşu temsilcilerine TFF imkanları ile verilen "alevli" yemek sosyal medyada tepki çekti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
AK Parti'de Soylu krizi büyüyor: Süleyman Soylu gözden çıkarıldı mı?
Maganda dehşeti: İcra avukatının kafasına silah dayadı
Uyuşturucu kullandı, üst geçitten yola atladı
Bakırköy'de silahlar patladı: 1'i polis 2 yaralı
Kalp Yarası’ndan merak uyandıran tanıtım
ABD'de şiddetli patlama kameralara yansıdı
İstanbul'un yalıları için sırada bekleyen aile sayısı şoke etti
İstanbul'u sağanak vurdu! Alt geçitleri su bastı
Bilim Kurulu üyesi İlhan normalleşme için tarih verdi