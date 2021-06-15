Anasayfa Video Galeriler Gündem Galler maçı öncesi TFF imkanları ile verilen ''alevli'' yemek tepki çekti Galler maçı öncesi TFF imkanları ile verilen ''alevli'' yemek tepki çekti 15 Haziran 2021 Salı Saat: 22:35 A Milli Futbol Takımımızın Galler ile karşılaşacağı EURO 2020 mücadelesi öncesinde medya kuruluşu temsilcilerine TFF imkanları ile verilen "alevli" yemek sosyal medyada tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c900fda338af4d5d0ba9b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti'de Soylu krizi büyüyor: Süleyman Soylu gözden çıkarıldı mı? Maganda dehşeti: İcra avukatının kafasına silah dayadı Uyuşturucu kullandı, üst geçitten yola atladı Bakırköy'de silahlar patladı: 1'i polis 2 yaralı Kalp Yarası’ndan merak uyandıran tanıtım ABD'de şiddetli patlama kameralara yansıdı İstanbul'un yalıları için sırada bekleyen aile sayısı şoke etti İstanbul'u sağanak vurdu! Alt geçitleri su bastı Bilim Kurulu üyesi İlhan normalleşme için tarih verdi