Anasayfa Video Galeriler Gündem Gece yarısı yabancı uyruklu dehşeti! Bir elinde pompalı, diğer elinde bıçak... Gece yarısı yabancı uyruklu dehşeti! Bir elinde pompalı, diğer elinde bıçak... 28 Haziran 2022 Salı Saat: 10:05 Gaziantep’te yabancı uyruklu bir kişi, pompalı tüfek ve bıçak ile 2 çocuğu ve karısını evde rehin aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62baa84debd4d0016b7e08b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum'da milyonluk yat alev alev yanarak sulara gömüldü Canlı yayında Ümit Özdağ'ı güldüren ''mayın'' sorusu Habertürk'te canlı yayına ''zorunlu'' reklama gitmek zorunda kaldılar O ülkede korkunç olay! Havaya zehirli gaz yayıldı: Ölü ve yaralılar var Kurtlar Vadisi'nin Tuncay'ı Osman Wöber'e veda Rusya'dan binden fazla kişinin bulunduğu AVM'ye füzeli saldırı ''Adliyede bir gün'' başlığı ile paylaşmıştı: Fenomen avukata soruşturma Transfer haberi veriyordu: Ümit Özat canlı yayında böyle düştü Ünlü modelin yavru fil ile imtihanı! Üstüne atlayıp eteğini yırttı