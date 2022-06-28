Gece yarısı yabancı uyruklu dehşeti! Bir elinde pompalı, diğer elinde bıçak...

Gaziantep’te yabancı uyruklu bir kişi, pompalı tüfek ve bıçak ile 2 çocuğu ve karısını evde rehin aldı.

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