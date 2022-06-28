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  4. Gece yarısı yabancı uyruklu dehşeti! Bir elinde pompalı, diğer elinde bıçak...

Gece yarısı yabancı uyruklu dehşeti! Bir elinde pompalı, diğer elinde bıçak...

Gaziantep’te yabancı uyruklu bir kişi, pompalı tüfek ve bıçak ile 2 çocuğu ve karısını evde rehin aldı.

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