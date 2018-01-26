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  3. 26 Ocak 2018 12:36

Gelin-görümce sırra kadem bastı !

İstanbul'da 21 yaşındaki Buse Şule Faris ile 22 yaşındaki görümcesi Gizem Keleş, bir not bırakarak para ve altınlara birlikte kayıplara karıştı.

Bilgin Pro
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