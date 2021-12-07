Anasayfa Video Galeriler Gündem Görüntüler İstanbul'dan: Nefes kesen özel harekat tatbikatı Görüntüler İstanbul'dan: Nefes kesen özel harekat tatbikatı 07 Aralık 2021 Salı Saat: 20:55 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü eğitimleri yıl sonu tatbikat programı 452 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61afa009031e0a5a290b2573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fenerbahçeli yöneticiden dostluk maçı sonrası Galatasaray'a skandal sözler! Esra Dermancıoğlu yeni yaşına böyle girdi! Asgari ücret için ikinci toplantı sona erdi! Zamlı maaş ne zaman açıklanacak? Korku dolu anlar! Cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı Polisin bir genci tokatladığı görüntüler tepki çekti ''Erkekler yurdu basıp kız öğrencileri taciz etti'' iddiası ortalığı karıştırdı Uzaklaştırma kararı vardı... Eşini koruyan askerlerle çatıştı! Özel Harekat'tan nefes kesen tatbikat Dolandırıcıların yeni tuzağı ''karekod'' olarak bilinen ''QR Kod'' oldu