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  4. Görüntüler İstanbul'dan: Nefes kesen özel harekat tatbikatı

Görüntüler İstanbul'dan: Nefes kesen özel harekat tatbikatı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü eğitimleri yıl sonu tatbikat programı 452 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

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