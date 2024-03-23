Grip olduğunu sandı ama... 3 aydır yatalak olarak yaşıyor

Antalya'da yaşayan 46 yaşındaki bir vatandaş bir sabah uyuyakaldığı yatağından işe gitmek için kalkmak isterken belden aşağısını hissetmediğini fark etti ve hastaneye başvurduğunda hayatının kabusunu yaşadığı gerçeğiyle yüz yüze geldi.

Antalya'da yaşayan 46 yaşındaki bir vatandaş bir sabah uyuyakaldığı yatağından işe gitmek için kalkmak isterken belden aşağısını hissetmediğini fark etti ve hastaneye başvurduğunda hayatının kabusunu yaşadığı gerçeğiyle yüz yüze geldi.