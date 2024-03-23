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  4. Grip olduğunu sandı ama... 3 aydır yatalak olarak yaşıyor

Grip olduğunu sandı ama... 3 aydır yatalak olarak yaşıyor

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Antalya'da yaşayan 46 yaşındaki bir vatandaş bir sabah uyuyakaldığı yatağından işe gitmek için kalkmak isterken belden aşağısını hissetmediğini fark etti ve hastaneye başvurduğunda hayatının kabusunu yaşadığı gerçeğiyle yüz yüze geldi.

Antalya'da yaşayan 46 yaşındaki bir vatandaş bir sabah uyuyakaldığı yatağından işe gitmek için kalkmak isterken belden aşağısını hissetmediğini fark etti ve hastaneye başvurduğunda hayatının kabusunu yaşadığı gerçeğiyle yüz yüze geldi.

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Etiketler grip hastalık antalya
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