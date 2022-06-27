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Güldür Güldür'den bu sefer de ''dış güçler'' skeci

Daha önceki siyasi göndermeli skeçleriyle olay olan Güldür Güldür Show şimdi de ''dış güöler" skeciyle gündemde...

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