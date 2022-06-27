Anasayfa Video Galeriler Gündem Güldür Güldür'den bu sefer de ''dış güçler'' skeci Güldür Güldür'den bu sefer de ''dış güçler'' skeci 27 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 07:45 Daha önceki siyasi göndermeli skeçleriyle olay olan Güldür Güldür Show şimdi de ''dış güöler" skeciyle gündemde... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62b935e0dba666690f67982b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gericilerin hedefindeki Melek Mosso yanıtı sahneden verdi! Boğa güreşinde tribün çöktü Cübbeli Ahmet sesçisine böyle takıldı İstanbul'da vahşet! Engelli ağabeyini öldüren zanlının itirafkı şoke etti AFAD, sular altında kalan mahallede vatandaşları botla kurtardı SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri Bir yaşındaki bebeğin mucize kurtuluşu kamerada Mahsun Kırmızıgül: ''Maalesef sesimizi kıstılar'' ''İmamoğlu''nun adı bile yetti; A Spor apar topar yayını kesti