Güldür Güldür'den bu sefer de ''dış güçler'' skeci

Daha önceki siyasi göndermeli skeçleriyle olay olan Güldür Güldür Show şimdi de ''dış güöler" skeciyle gündemde...

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