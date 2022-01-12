Anasayfa Video Galeriler Gündem Hastaneye yetişemeyen kadın otobüste doğurdu Hastaneye yetişemeyen kadın otobüste doğurdu 12 Ocak 2022 Çarşamba Saat: 13:46 Brezilya'da toplu taşıma aracına biner binmez sancısı tutan hamile kadın, otobüste doğum yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61deb16d23b6480cef4d8a53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da motosiklet hırsızlık çetesi çökertildi Cem Bölükbaşı Formula 2'de! Antalya'da ilginç anlar! Şehre inen 2 geyik kameraya yansıdı Kar yağışı Edirne'den giriş yaptı! Kent beyaza büründü DEAŞ'a 300 polisle şafak operasyonu Sarıyer'de iki İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var Liseli kızların meydan kavgasına coplu müdahale Sokak köpekleri minik çocuğa kabusu yaşattı A Haber'den ''vallahi pes, billahi pes'' dedirten habercilik!