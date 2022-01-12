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Hastaneye yetişemeyen kadın otobüste doğurdu

Brezilya'da toplu taşıma aracına biner binmez sancısı tutan hamile kadın, otobüste doğum yaptı.

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