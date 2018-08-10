SON DAKİKA
DOLARLA BİRLİKTE ALTIN DA COŞTU ! ÇEYREK 415 LİRAYI GÖRDÜ
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 10 Ağustos 2018 16:05

Hava almak için dışarı çıkmıştı, kurşunların hedefi oldu

İstanbul Kağıthane’de hava almak için mahallesindeki bir dükkanın önüne oturan 3 çocuk annesi kadın kurşunların hedefi oldu. Talihsiz kadın, dükkan sahibine göz dağı vermek isten hasımlarının açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde dün akşam saat 23.30’da gerçekleşti. İddiaya göre, Zubeyde Kahraman (40) bir komşusuyla birlikte hava almak için dışarı...

Bilgin Pro
Video Galeri
Taş ocağının kapatılmasını kutladılar
Taş ocağının kapatılmasını kutladılar
Video Galeri
Tren kazası kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
Tren kazası kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
Video Galeri
4 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı
4 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı
Video Galeri
Hamas ile İsrail arasında ateşkes
Hamas ile İsrail arasında ateşkes
Video Galeri
Faiz lobilerine sesleniyorum boşuna heveslenmeyin”
"Faiz lobilerine sesleniyorum boşuna heveslenmeyin”
Video Galeri
Biberonla beslenen oğlak oto sanayinin maskotu oldu
Biberonla beslenen oğlak oto sanayinin maskotu oldu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM