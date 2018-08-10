Hava almak için dışarı çıkmıştı, kurşunların hedefi oldu
10 Ağustos 2018 16:05
Hava almak için dışarı çıkmıştı, kurşunların hedefi oldu
İstanbul Kağıthane’de hava almak için mahallesindeki bir dükkanın önüne oturan 3 çocuk annesi kadın kurşunların hedefi oldu. Talihsiz kadın, dükkan sahibine göz dağı vermek isten hasımlarının açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde dün akşam saat 23.30’da gerçekleşti. İddiaya göre, Zubeyde Kahraman (40) bir komşusuyla birlikte hava almak için dışarı...