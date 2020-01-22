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  3. 22 Ocak 2020 17:35

Havada kabus ! Uçağın için dumanla doldu

Bükreş-Londra seferini yapan yolcu uçağının içerisi dumanla doldu. Uçak, kalkış yaptığı havalimanına acil iniş yaparken, yolcuların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

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