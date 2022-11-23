Anasayfa Video Galeriler Gündem HDP’li Ömer Öcalan'dan polis drone'una saldırı HDP’li Ömer Öcalan'dan polis drone'una saldırı 23 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 15:20 Pençe- Kılıç Harekatı protesto etmek isteyen, aralarında HDPli milletvekillerinin olduğu grup, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine alınmayınca ortalık karıştı. HDP'li Ömer Öcalan elindeki su şişesiyle drone'u uzaklaştırmak istedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637e102a70e3b437ac3eb8e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem sırasında esrarengiz olay: Saniye saniye kamerada Milli Muharip Uçak'ta heyecanlandıran gelişme Deprem anında yaşanan ışık patlaması kamera Operasyon bölgesinden yeni görüntüler! Hainler işte böyle vuruldu Mustafa Sarıgül'den güldüren gaf! Düzce depreminden acı haber: 2 kişi hayatını kaybetti, 68 yaralı var Susuzluk alarmı! Baraj kurudu, 15-20 günlük su kaldı Bakan Nebati: 13 ton 513 kilo altın toplandı 17 yaşındaki genç inşaatta ölü bulundu