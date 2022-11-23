  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. HDP’li Ömer Öcalan'dan polis drone'una saldırı

HDP’li Ömer Öcalan'dan polis drone'una saldırı

Pençe- Kılıç Harekatı protesto etmek isteyen, aralarında HDPli milletvekillerinin olduğu grup, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine alınmayınca ortalık karıştı. HDP'li Ömer Öcalan elindeki su şişesiyle drone'u uzaklaştırmak istedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Deprem sırasında esrarengiz olay: Saniye saniye kamerada
Milli Muharip Uçak'ta heyecanlandıran gelişme
Deprem anında yaşanan ışık patlaması kamera
Operasyon bölgesinden yeni görüntüler! Hainler işte böyle vuruldu
Mustafa Sarıgül'den güldüren gaf!
Düzce depreminden acı haber: 2 kişi hayatını kaybetti, 68 yaralı var
Susuzluk alarmı! Baraj kurudu, 15-20 günlük su kaldı
Bakan Nebati: 13 ton 513 kilo altın toplandı
17 yaşındaki genç inşaatta ölü bulundu