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Hem hırsız hem sapık! Genç kadına iğrenç taciz

İstanbul Kartal'da bir kişi hırsızlık amacıyla girdiği evde uyuyan genç kadını önce taciz edip ardından telefonunu çaldı. Hırsızı erkek arkadaşı sanan genç kadın ise hayatının kabusunu yaşadı.

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