Anasayfa Video Galeriler Gündem Hem hırsız hem sapık! Genç kadına iğrenç taciz Hem hırsız hem sapık! Genç kadına iğrenç taciz 13 Ağustos 2022 Cumartesi Saat: 12:55 İstanbul Kartal'da bir kişi hırsızlık amacıyla girdiği evde uyuyan genç kadını önce taciz edip ardından telefonunu çaldı. Hırsızı erkek arkadaşı sanan genç kadın ise hayatının kabusunu yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f7750a4991ba3be00e2943" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin ''parmak bebeği''nden müjdeli haber Çiçek aşısı, maymun çiçeğine karşı yüzde 85 koruyor Alkol denetiminde hayatının şokunu yaşamıştı, mahkemeden gelen kararla yüzü güldü 'Batarsın' diyenleri dinlemedi şimdi servet kazanıyor İstanbul'da akıl almaz cinayet kamerada! Yeşil listedeki 3 terörist daha öldürüldü Bunlar çöpten değil, çocukların midesinden çıktı! Büyüleyen görüntü! Burası ne Akdeniz, ne Ege, ne Karadeniz ne de Marmara denizi! Canlı yayında seçim anketi kavgası! AK Partili isim küplere bindi