Anasayfa Video Galeriler Gündem Hırsızlık şüphelisine meydan dayağı: Telefon çalmak isterken yakalandı Hırsızlık şüphelisine meydan dayağı: Telefon çalmak isterken yakalandı 25 Temmuz 2021 Pazar Saat: 13:25 İstanbul Bahçelievler'de bir kişinin cep telefonunu çalmak için girişimde bulunan hırsız yakalanınca dayak yemekten kurtulamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60fd3c1fdde217332907d863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Maske takmamak için sonuna kadar direndi: Yaz cezamı Hırsızın talebi iş yeri sahibini isyan ettirdi! Behzat Uygur İzzet Yıldızhan'dan 1000 Euro isterse... İstanbul sahilinde meydan kavgası: Hiçbir şey onları durduramadı Antalya'da go-kart skandalı: Erkeksin kalk bir şey olmaz Hastanede korku dolu anlar! Yardım istediği polisin silahını kaptı Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bikini şov Kaçan kurbanlığı ararken kaybolmuştu! Onur Alp'in sır ölümünde yeni gelişme İnkum plajında denize girmek yasaklandı