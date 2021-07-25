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Hırsızlık şüphelisine meydan dayağı: Telefon çalmak isterken yakalandı

İstanbul Bahçelievler'de bir kişinin cep telefonunu çalmak için girişimde bulunan hırsız yakalanınca dayak yemekten kurtulamadı.

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