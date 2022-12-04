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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 18 terörist yakalandı!

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İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin Cerablus ve El Bab bölgesinde 18 teröristin yakalandığını duyurdu.

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