Anasayfa Video Galeriler Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu: 18 terörist yakalandı! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 18 terörist yakalandı! 04 Aralık 2022 Pazar Saat: 12:25 Güncelleme: 04 Aralık 2022 Pazar 12:25 İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin Cerablus ve El Bab bölgesinde 18 teröristin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/638c677f4a5d66531365f473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MSB'den Türkiye'yi ağlatan ''Mehmetçik'' videosu Sinan Akçıl'dan bomba imam nikahı itirafı! Sunucu şaşkına döndü Ayasofya'da bir skandal görüntü daha Akşener'e soruldu: ''İmamoğlu veya Yavaş aday olursa destekleyecek misiniz ?'' İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! 2 gemi çarpıştı! ''15 Temmuz’un faili onlar'' demişti... Tepki çeken görüntü! İstanbul büyük kaza; çok sayıda yaralı var Kutsal topraklarda tartışma yaratan "elektrikli araçlı ibadet" dönemi Ünlü radyocu Geveze'nin ''işte böyle kadınları beğenirim'' açıklaması olay oldu