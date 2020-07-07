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  3. 07 Temmuz 2020 13:40

İki tekerlekli trafik canavarı polise yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet üzerinde kasksız ayakta seyredip canını hiçe sayarak trafiği tehlikeye sokan genci polis ekipleri tespit ederek, 420 TL cezai işlem uyguladı.

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