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  3. 24 Nisan 2017 00:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde intihar

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görevli olan bir güvenlik görevlisi belediye binası içerisinde intihar etti.

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