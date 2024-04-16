İstanbul trafiğinde dehşet: Taksiciden levyeli saldırı kamerada

Ümraniye'de bir sürücü İETT'ye bağlı bir otobüsün şoförüne levye ile saldırdı. O anlar ise çevredeki vatandaşların kamerasına anbean yansıdı.

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