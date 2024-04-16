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  4. İstanbul trafiğinde dehşet: Taksiciden levyeli saldırı kamerada

İstanbul trafiğinde dehşet: Taksiciden levyeli saldırı kamerada

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Ümraniye'de bir sürücü İETT'ye bağlı bir otobüsün şoförüne levye ile saldırdı. O anlar ise çevredeki vatandaşların kamerasına anbean yansıdı.

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