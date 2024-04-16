Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul trafiğinde dehşet: Taksiciden levyeli saldırı kamerada İstanbul trafiğinde dehşet: Taksiciden levyeli saldırı kamerada 16 Nisan 2024 Salı Saat: 12:00 Güncelleme: 16 Nisan 2024 Salı 12:00 Ümraniye'de bir sürücü İETT'ye bağlı bir otobüsün şoförüne levye ile saldırdı. O anlar ise çevredeki vatandaşların kamerasına anbean yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661e3e454e5431c1f10f12a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da eski patron dehşeti: Tetikçi tutup kurşun yağdırttı Uzman çavuş 112 personelini böyle ısırdı Filenin Sultanları'nın geniş kadrosu açıklandı Bağ evinde dehşet: Karı-koca ölü bulundu Enkaz kentte çiftçinin yüzünü güldüren hasat Her derde deva: Doğu'nun muzu 150 liradan tezgahlarda yerini aldı İstanbul'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi Dünyanın en zehirli türlerinden biri Türkiye'de görüldü Korkunç kaza... Otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı var