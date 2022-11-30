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  4. İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi teklifi kabul edildi

İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi teklifi kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin UKOME kasım ayı toplantısında toplam 2 bin 125 minibüs ve dolmuşun taksiye dönüşümü kabul edildi. 500 engelsiz taksi teklifi ise reddedildi.

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