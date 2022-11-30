Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi teklifi kabul edildi İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi teklifi kabul edildi 30 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 17:35 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin UKOME kasım ayı toplantısında toplam 2 bin 125 minibüs ve dolmuşun taksiye dönüşümü kabul edildi. 500 engelsiz taksi teklifi ise reddedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63876a296f3e67119b050d73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünya Kupası’na Türk taraftar damga vurdu: Tribünde sevgilisine evlenme teklif etti Tacizi diye öldürdüler, masum çıktı! Otopsi raporu kan dondurdu Hiç tanımadığı kişi yolda yürürken dehşeti yaşattı! Saldırı anı kamerada E-5'te ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada Komandolarımız, hainlerin inine böyle girdi! Bu görüntüler bir ilk Sahte doktorun yeni yalanı ortaya çıktı! Taksiciyi de kandırmış İstanbul'da trafikte yumruklu kavga! Ortalık boks ringine döndü Ankara'da korkunç kaza! Alev olan otomobil 3 kişiye mezar oldu Çünkü burası Esenyurt: Hırsız yakalanan hırsızı soydu!