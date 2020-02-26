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  3. 26 Şubat 2020 16:55

İstanbul'da AVM'de dehşet! Karısını bıçakladı

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'de boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan bir çocuk annesi kadın yaralandı. Polis saldırgan kocayı arıyor.

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