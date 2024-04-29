Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da AVM'de yangın paniği İstanbul'da AVM'de yangın paniği 29 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 07:35 İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir AVM'nin yemek katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662f23984f1f613ff10bc413" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yarım saat yetti: Hem dolu hem kuvvetli sağanak vurdu İstanbul'da parkta cinayet 2 çocuk annesi eşini öldürüp, intihar etti Eski muhtar, yeni muhtarı öldürdü Türkiye'nin terk edilmiş köyü, ''airsoft'' oyun sahası oldu "Kulak arkası, koltuk altı, diz arkası, kasık bölgeleri sıklıkla kontrol edilmeli" Bir ilimizin semalarında daha gizemli cisim paniği Hortum yıkıp geçti: 5 kişi hayatını kaybetti Atanamayan öğretmenleri dolu vurdu