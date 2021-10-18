Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da balkon çöktü, bina tahliye edildi İstanbul'da balkon çöktü, bina tahliye edildi 18 Ekim 2021 Pazartesi Saat: 10:51 Avcılar’da bir apartman dairesinin balkonu çöktü. Çökmenin ardından olay yerine gelen ekipler binayı tahliye etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616d277170a8a813de30c207" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hüseyin Baş: ''AK Partililer ve Cumhurbaşkanı Erdoğan zekatlarını açıklasın'' Son 3 aylık iflas sayısında korkunç rakam Türkiye'nin UNESCO listesindeki tarihine büyük ihanet İmamoğlu’ndan sert tepki: ''16 milyon İstanbulluya hakaret ediyor'' Zafer Partisi lideri Özdağ'dan Soylu'ya: ''Herhangi bir saldırıda sorumlusu siz olacaksınız'' İstanbul'da trafik felç Camdaki Kız'da şoke eden boşanma kararı Efsane isim Teşkilat dizisine geri dönüyor Türkiye'ye sızıyorlardı... Böyle imha edildiler! Teröristlerin imha edildiği görüntüler