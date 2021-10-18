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  4. İstanbul'da balkon çöktü, bina tahliye edildi

İstanbul'da balkon çöktü, bina tahliye edildi

Avcılar’da bir apartman dairesinin balkonu çöktü. Çökmenin ardından olay yerine gelen ekipler binayı tahliye etti.

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