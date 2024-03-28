Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kanlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da kanlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı 28 Mart 2024 Perşembe Saat: 11:26 Güncelleme: 28 Mart 2024 Perşembe 11:26 İstanbul Sarıyer'de, 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660529a510b4e7b2db025167" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Geceleri nüfusu on binlere çıkıyor! Sadece 83 kişi sandığa gidecek İstanbul'da vahşet! Bıçakladığı eşini ölsün diye başında beklerken gözaltına alındı İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymadı, polisi öldürmeye kalkıştı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yeni kriz! Çalışanlar iş bıraktı Kızlar kavga etti, erkekler ayıramadı PKK seviciler bu sefer de havalimanında olay çıkardı: Yaralılar var 53 ilde uyuşturucu operasyonu: 434 gözaltı İstanbul'da kırmızı ışıktaki otomobili taradılar Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin tasarımcısı hayatını kaybetti