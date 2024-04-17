Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkunç kaza: Otmobil Büyükçekmece gölüne uçtu İstanbul'da korkunç kaza: Otmobil Büyükçekmece gölüne uçtu 17 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 08:40 Güncelleme: 17 Nisan 2024 Çarşamba 08:40 İstanbul'da bir otomobil sürücüsü TIR'a çarpmamak için ani manevra yaptıktan sonra Büyükçekmece gölüne uçtu. Korkunç olayda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661f60d92ef595558806ca87" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin tatil cennetinde su altında turizm toplantısı Yabancı uyruklu cani tartıştığı kişileri minibüsüyle ezdi Atatürk Üniversitesi fena karıştı: 10 gözaltı, 4 yaralı var Yeni gün yine yeni bir operasyonla başladı: 18 gözaltı var Dubai Uluslararası Havalimanı’nda uçaklar sel sularında güçlükle ilerledi Milli Mücadele kahramanının heykelini ateşe verdiler Yalova'da orman yangını: 2 gözaltı var Dursun Özbek'ten TFF açıklaması: ''Erken seçim yapılmalı'' Orta doğu, ekonomi, terör, öğretmen atamaları... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı