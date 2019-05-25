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  3. 25 Mayıs 2019 16:15

İstanbul’da makas yarışı yapan magandalar yakalandı

E-5 karayolu ve TEM otoyolunda trafikte onlarca aracın arasında defalarca “makas” atarak insanların canını hiçe sayıp trafiği tehlikeye düşüren magandalar sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan magandalarda toplamda 5 bin 24 lira idari para cezası kesildi. İstanbul E-5 karayolu Maltepe mevkisi ve TEM otoyolunda seyir halinde olan 3 trafik magandası, trafikte...

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