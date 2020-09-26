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  3. 26 Eylül 2020 18:10

İstanbul'da orman yangını! Boğazdan dumanlar yükseldi

İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları sırasında yükselen dumanlar birçok ilçeden görüldü.

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