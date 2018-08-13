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  3. 13 Ağustos 2018 18:06

İstanbul'da pompalı tüfeklerle siteyi bastılar

İstanbul Pendik'te maskeli grup, ellerinde pompalı tüfekler ve sopalarla site güvenliğine saldırı düzenledi. Bir güvenlik...

Bilgin Pro
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