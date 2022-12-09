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İstanbul'da su samuru sürprizi

İstanbul Kartal Sahili’nde kayalıklar arasından çıkan su samuru cep telefonu kamerasına yansıdı.

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