Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da su samuru sürprizi İstanbul'da su samuru sürprizi 09 Aralık 2022 Cuma Saat: 16:17 İstanbul Kartal Sahili’nde kayalıklar arasından çıkan su samuru cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6393355f5f2dbe411e362063" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kreşte çocuklara öğretmen şiddeti kamerada Mezarından çıkarıp sokakta gezdirdiler 15 yıl sonra Türkiye'ye köyüne döndü, karşılaştığı manzara şoke etti Firari FETÖ’cü böyle yakalandı ''Başkandan alacağım var'' deyip parti binasını kundakladılar Hiranur Vakfı'nın kapatılması için başvuruda bulunuldu Teslim olan kadın terörist, PKK'daki çöküşü anlattı: ''Suriye'den bile gelmiyorlar'' Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı