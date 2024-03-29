Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da tekstil fabrikasında korkutan yangın İstanbul'da tekstil fabrikasında korkutan yangın 29 Mart 2024 Cuma Saat: 16:25 Güncelleme: 29 Mart 2024 Cuma 16:25 İstanbul Küçükçekmece'de tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6606c15b3ae51a961c0d00a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uçurumun kenarında... Ramazan'da ziyaretçi akınına uğradı Otomobilli dilencinin 2 saatlik kazancı ''pes'' dedirtti Burası bir oto-galeri değil kaza sonrası dükkanın içi YSK Başkanı Yener'den ''iftar molası'' açıklaması AK Partili Yavuz: ''Seçim sonuçlarını çok hızlı bir şekilde alacağız'' 5 tabanca, 1 pompalı, 6 bıçak, 63 mermili kafe çatışması kamerada 1,1 milyon verip 35 milyon TL aldılar! İstanbul'da tefeci operasyonu Mahkeme başkanından, kadın katiline tokat gibi sözler İstanbul'da uzun namlulu alacak verecek dehşeti kamerada