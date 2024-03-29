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İstanbul'da tekstil fabrikasında korkutan yangın

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İstanbul Küçükçekmece'de tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

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