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İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine dev operasyon

İstanbul'da yasa dışı bahis oynatan ve borçlandırdıkları kişilere zorla senet imzalattığı belirlenen şebekeye düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

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