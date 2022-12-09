Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine dev operasyon İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine dev operasyon 09 Aralık 2022 Cuma Saat: 10:45 İstanbul'da yasa dışı bahis oynatan ve borçlandırdıkları kişilere zorla senet imzalattığı belirlenen şebekeye düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6392e78fcee0ea2078366f97" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı Polisten kaçarken ineklere yakalandı Karamollaoğlu'ndan tepki çekecek çocuk gelin açıklaması Tren istasyonunda korkunç an kamerada Bekçiler kokudan şüphelendi, evden çıkanlar şoke etti Kabus geri döndü: 13 bin kuş itlaf edildi Rusya'da AVM'de yangın! Ölü ve yaralılar var 90 yaşındaki kadın banka soygununu böyle engelledi TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan asgari ücret açıklaması