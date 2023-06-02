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  4. İstanbul'daki ünlü TV kulesi satılıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

İstanbul'daki ünlü TV kulesi satılıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

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İstanbul Büyükçekmece'deki Avrupa'nın en büyük 4'üncü TV kulesi, icralık oldu. 55 milyon dolara mal olan kuleye 249 milyon 395 bin lira fiyat biçildi.

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