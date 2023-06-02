İstanbul'daki ünlü TV kulesi satılıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

İstanbul Büyükçekmece'deki Avrupa'nın en büyük 4'üncü TV kulesi, icralık oldu. 55 milyon dolara mal olan kuleye 249 milyon 395 bin lira fiyat biçildi.

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