Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'daki ünlü TV kulesi satılıyor! Fiyatı dudak uçuklattı İstanbul'daki ünlü TV kulesi satılıyor! Fiyatı dudak uçuklattı 02 Haziran 2023 Cuma Saat: 17:30 Güncelleme: 02 Haziran 2023 Cuma 17:30 İstanbul Büyükçekmece'deki Avrupa'nın en büyük 4'üncü TV kulesi, icralık oldu. 55 milyon dolara mal olan kuleye 249 milyon 395 bin lira fiyat biçildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6479fd01cad2d761a43c9de3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Evde zorla tutulan Ugandalı kadının çığlıkları ortalığı ayağa kaldırdı Tarihi eser kaçakçılarının deposundan çıkanlar şaşkına çevirdi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın türküsüne klip çekti Haziran ayında bir ilimiz bembeyaz oldu! Kocaeli semalarında dikkat çeken ışıklı cisimler Burası Norveç değil, Türkiye! 5 ayda 50 bin turist ziyaret etti Deprem bölgesindeki kalıcı TOKİ konutların son hali görüntülendi Marmaris'te dev balina heyecanı! Kameraya yansıdı Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini yaktı