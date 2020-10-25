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  3. 25 Ekim 2020 22:20

İşte Gaziantep'te Suriyelilerin eylemi

Gaziantep Valiliği, Suriyelilerin, Fransa'nın İslam karşıtı açıklamalarını protesto etmek amacıyla toplandığını bildirdi.

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