Anasayfa Video Galeriler Gündem İstinat duvarı, gecekondunun üzerine devrildi İstinat duvarı, gecekondunun üzerine devrildi 24 Mart 2024 Pazar Saat: 13:55 Ankara'nın Mamak ilçesinde 16 katlı apartmanın istinat duvarı, gecekondunun üzerine çöktü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660006b2e4556a68c40d2db7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu köyde seçimin kaderini gurbetçiler belirleyecek Nisan ve mayıs aylarına dikkat! Uzmanından fil hastalığı, sıtma ve KKKA uyarısı 63 ilde yüzlerce ruhsatsız silah yakalandı ''Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır'' atasözü gerçek oldu İstanbul'da restorana silahlı saldırı: 1 ölü Lüks yat üretiminde rekor! Rıhtım tıklım tıklım doldu İstanbul'da şüpheli ölüm! Balkondan düşerek can verdi Murat Kurum: ''Yeni acılar yaşamamak için hazırlıklı olmalıyız'' İstanbul'da pes dedirten olay! Yol ortasında beton döktü