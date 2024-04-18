Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de 2 fabrikada büyük yangın İzmir'de 2 fabrikada büyük yangın 18 Nisan 2024 Perşembe Saat: 07:35 Güncelleme: 18 Nisan 2024 Perşembe 07:35 İzmir Çiğli’de metal kaplama fabrikasında çıkan yangın plastik fabrikasına da sıçradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6620a31748c9bb16a10ce253" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da taksici cinayeti: Yabancı uyruklu cani taksiciyi öldürüp aracını çaldı Tokat'ta peş peşe depremler! Okullar tatil edildi İstanbul'da mobilya imalathanesinde yangın Ormanın Hayaleti, Kangal köpeklerinden ağaca çıkarak kurtuldu Erdoğan'dan olay olacak sözler: ''Sanki ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar...'' İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma İstanbul'da trafikteki cani kamerada: Köpeği ezip kaçtığı anlar kamerada Yine Esenyurt yine olay: AVM'de garsona hamburgeri beğenmedim dayağı Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor