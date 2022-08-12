Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de orman yangını çıktı İzmir'de orman yangını çıktı 12 Ağustos 2022 Cuma Saat: 15:10 İzmir’in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f6432ffa38d109ea7fe437" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çöpe atıyordu, içinden bir servet çıktı Trabzonspor'dan bir transfer daha! Resmen açıklandı Türkiye'deki sivrisineklerde ölümcül hastalık alarmı! 3 ilde daha petrol umudu! TPAO çalışmalara başlıyor Bugüne kadar karşılaştığınız tüm vicdansızlıkları unutun! İETT otobüsünün üstüne direkler düştü: Çok sayıda yaralı var AK Parti döneminde çürümeye terk edilmişti, İBB restore etti Bulun bu mahalle arası trafik magandasını CHP'den gurbetçi seçmen atağı; Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış