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İzmir'de orman yangını çıktı

İzmir’in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

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