Anasayfa Video Galeriler Gündem Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı 10 Haziran 2023 Cumartesi Saat: 13:55 Güncelleme: 10 Haziran 2023 Cumartesi 13:55 Kabe'nin örtüsü, Hac döneminin başlamasıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 metre yukarı kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64845699417e58696d78eb83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadın kılığında dolaşan erkek polise yakalandı Kurban Bayramı öncesi şap alarmı! Hayvan giriş çıkışları yasaklandı Altın fiyatları rekor kırdı, vatandaş çözümü bunda buldu! Konut balonu sönüyor mu? Sisle kaplanan Ilgaz Dağı'nda büyüleyen görüntüler Bu sahilde yüzme bilen ''erkekler'' bile boğuluyor (!) Türkiye'nin 6 aylık gizli cenneti kamerada... Yılın yarısında görme şansınız yok! Hadise'den cesur dans şov... İzleyen başa sarıp tekrar izledi İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı kamerada