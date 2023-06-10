Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı

Kabe'nin örtüsü, Hac döneminin başlamasıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 metre yukarı kaldırıldı.

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