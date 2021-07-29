Anasayfa Video Galeriler Gündem Kabus bitmiyor! Mersin'in 2 ilçesinde orman yangını Kabus bitmiyor! Mersin'in 2 ilçesinde orman yangını 29 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 13:15 Mersin'in Aydıncık ilçesine dün başlayan orman yangına müdahale sürüyor. Silifke ilçesinde ise bu sabah çıkan yangın nedeniyle çadır kamplar ve evler tahliye edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61027fc8baede0451412ed33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin gündemindeki soru: Yangın uçakları nerede ? Çiftliği yanan Tuğba Özay ağlaya ağlaya yardım istedi: Ne olur sesimizi duyurun Fransız Bakan İBB ile iş birliklerinin devam edeceğini açıkladı Seyir halindeki lüks yatta yangın Beşiktaş'tan Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi göndermesi AK Parti'den canlı yayında tepki çeken açıklamalar İsmail Saymaz Akit yazarını fena yakaladı İmamoğlu: ''İstiklal Caddesini kimlikli bir alan haline getireceğiz'' Sosyal medyayı salladı: Eda Taşpınar'dan Mikanos’ta dans şov