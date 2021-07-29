Kabus bitmiyor! Mersin'in 2 ilçesinde orman yangını

Mersin'in Aydıncık ilçesine dün başlayan orman yangına müdahale sürüyor. Silifke ilçesinde ise bu sabah çıkan yangın nedeniyle çadır kamplar ve evler tahliye edildi.

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