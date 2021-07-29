  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kabus bitmiyor! Mersin'in 2 ilçesinde orman yangını

Kabus bitmiyor! Mersin'in 2 ilçesinde orman yangını

Mersin'in Aydıncık ilçesine dün başlayan orman yangına müdahale sürüyor. Silifke ilçesinde ise bu sabah çıkan yangın nedeniyle çadır kamplar ve evler tahliye edildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türkiye'nin gündemindeki soru: Yangın uçakları nerede ?
Çiftliği yanan Tuğba Özay ağlaya ağlaya yardım istedi: Ne olur sesimizi duyurun
Fransız Bakan İBB ile iş birliklerinin devam edeceğini açıkladı
Seyir halindeki lüks yatta yangın
Beşiktaş'tan Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi göndermesi
AK Parti'den canlı yayında tepki çeken açıklamalar
İsmail Saymaz Akit yazarını fena yakaladı
İmamoğlu: ''İstiklal Caddesini kimlikli bir alan haline getireceğiz''
Sosyal medyayı salladı: Eda Taşpınar'dan Mikanos’ta dans şov