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  4. Kadınlar, 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü için bir araya geldi

Kadınlar, 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü için bir araya geldi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde erkek şiddetine ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı çıkan kadınlar İstanbul'da bir araya geldi.

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