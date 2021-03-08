Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadınlar, 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü için bir araya geldi Kadınlar, 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü için bir araya geldi 08 Mart 2021 Pazartesi Saat: 21:13 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde erkek şiddetine ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı çıkan kadınlar İstanbul'da bir araya geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60466968900cb156956db8f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR THY uçağında maske krizi! Pilot, polis çağırdı MSB: Yunanistan Meis Adası'na hücumbot konuşlandırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin dört bir yanından inşallah ses getireceğiz Halkbank'tan kadınlara finansman desteği 13 yaşında evlendirilen kadın: Çocukları evlendirmeyin, okutun Eski eşini döven zanlıya meydan dayağı kamerada Kadınlar Günü'nde sokak ortasında kadına şiddet! Hülya Avşar bu sefer de muhabirin kalçalarını elledi Mervenur Polat ölü olarak bulundu! Cesedini kurye ile babasına göndermiş