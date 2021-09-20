Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadınlardan yasak aşk kavgası: Kocamı elimden aldın" diyerek... Kadınlardan yasak aşk kavgası: Kocamı elimden aldın" diyerek... 20 Eylül 2021 Pazartesi Saat: 22:15 Bolu'da, Hatice D. (45) eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Iraklı İbdisa K.'yi (19) buluşmak için çağırarak darbetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6148ddcc9cb9dd62c853e023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cüneyt Arkın: Saraylar yapıyoruz, niye yurt yapmıyoruz? Fazla ödendi diyerek 750 bin lirayı devlete iade etti Tepkiler sonrası Prof. Dr. Celal Şengör'den ilk açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum Kepçeyle kamyonları böyle parçaladı Bayilerin ''stokta yok'' dediği araçlar bakın nereden çıktı ''Erdoğan tüm Müslüman dünyasının lideri'' dedi, salon ayağa kalktı Sedanur Ş.nin şüpheli ölümüyle ilgili Serdar Y. tutuklandı Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitim için son kararı açıkaldı İstanbul'da göçmenler göçmeni kaçırıp işkence yaptı! Korkunç ayrıntılar