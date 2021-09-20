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  4. Kadınlardan yasak aşk kavgası: Kocamı elimden aldın" diyerek...

Kadınlardan yasak aşk kavgası: Kocamı elimden aldın" diyerek...

Bolu'da, Hatice D. (45) eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Iraklı İbdisa K.'yi (19) buluşmak için çağırarak darbetti.

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