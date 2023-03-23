Anasayfa Video Galeriler Gündem Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem 23 Mart 2023 Perşembe Saat: 16:30 Güncelleme: 23 Mart 2023 Perşembe 16:30 AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Aynı bölgede 4.0 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641c547166d6216ee87613b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Altay tankının teslimatı Nisan'da, seri üretimi 2026'da! Milli Yol Partisi'nden cumhurbaşkanı adaylığı kararı İstanbul'da et fiyatları baş döndürüyor! 3 farklı tarife ortaya çıktı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda deprem risk denetimi yapıldı, haberler kötü Korkunç kaza! Yardımlarına itfaiye yetişti İşte asrın felaketinin neden ''asrın felaketi'' olduğunun kanıtı İftar sofralarının olmazsa olmazının fiyatları kafa karıştırdı 2 şehir arasındaki mesafeyi 15 dakikaya indirecek projede geri sayım 3 ülkeye ihraç edilen MEMATT için yeni anlaşma