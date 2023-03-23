Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Aynı bölgede 4.0 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.

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