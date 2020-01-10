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  3. 10 Ocak 2020 16:55

''Kanal İstanbul erkekleri kimyasal olarak hadım edecek''

Prof. Dr. Cemal Saydam, Kanal İstanbul etkileriyle Marmara denizinde biriken Sülfür Dioksit’in çürük yumurta kokusu ortaya çıkaracağını söyledi.

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