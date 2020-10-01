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  3. 01 Ekim 2020 15:00

Karantinada olması gerekirken bakın nerede yakalandı

Trafikte durdurulan otobüs şoförünün koronavirüslü kişilerle temaslı olduğu belirlendi. Karantinada bulunması gereken şoför ceza kesilerek hastaneye götürüldü.

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Zorla dilendirilen çocukların kaldığı hücre evi görüntülendi
Zorla dilendirilen çocukların kaldığı hücre evi görüntülendi
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Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua etti
Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua etti
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CHP'li vekilden bir bomba daha: ''Bakanlığın hedefindeler!''
CHP'li vekilden bir bomba daha: ''Bakanlığın hedefindeler!''
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Yandaş Akit TV, Bakan Albayrak'ı hedef aldı!
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Mezar taşlarında dikkat çeken koronavirüs detayı
Mezar taşlarında dikkat çeken koronavirüs detayı
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Üniversiteli genci hastanelik ettiler!
Üniversiteli genci hastanelik ettiler!
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